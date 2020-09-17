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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

زكي عباس يتقدم بأوراق ترشحه لـ«النواب» عن مستقبل وطن بالجيزة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:41 م
زكي عباس يتقدم بأوراق
زكي عباس يتقدم بأوراق ترشحه
أشرف لاشين
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تقدم المهندس زكي عباس، مرشح حزب مستقبل وطن "فردي"، اليوم الخميس، بأوراق ترشحه لخوض انتخابات مجلس النواب 2020، عن دائرة جنوب الجيزة (جيزة دقي عجوزة)، في أول أيام تلقي طلبات المرشحين.

وقدم عباس أوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات بمحكمة "جنوب الجيزة الابتدائية "، بعد استيفاء كل الشروط والأوراق اللازمة للتقدم، واختار رمز "الكتاب" كرمز انتخابي له كما وقع عليه الاختيار رقم 2.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب التقدم بطلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب اعتبارًا من اليوم الخميس 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر 2020.

وحدد موعد تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 إلى 23 أكتوبر 2020، على أن تجرى انتخابات الإعادة بالخارج من 21 إلى 23 نوفمبر 2020.

أما عن موعد التصويت لانتخابات النواب بالداخل فتم تحديد يومي 24 و25 أكتوبر، على أن تجري انتخابات الإعادة للداخل 23 و24 نوفمبر.

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