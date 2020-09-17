ضبط سائق بتهمة السطو المسلح بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على سائق وتكثف الجهود لضبط "عاطل"، قاما بالسطو على أحد الأشخاص ليلا أثناء سيره بدراجته النارية، وتعديا عليه بآلة حادة واستوليا على متعلقاته الشخصية ومبلغ مالى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص بأنه أثناء قيادته دراجة نارية بدائرة المركز توقف لإجراء مكالمة هاتفية وأثناء ذلك فوجئ بتعدى مجهول عليه بالضرب، فأصابه بجرح سطحى بالجبهة، وقام بخطف حقيبة منه بداخلها مبلغ 1200 جنيه ومتعلقاته الشخصية وفر هاربا.وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا وسائقا، وفى أحد الأكمنة تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز، من ضبط الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.وقرر أنه أثناء استقلالهما سيارة أجرة يعمل عليها كسائق وسيرهما بمكان الواقعة شاهدا المجنى عليه أثناء توقفه بجانب الطريق، فتوقف بالسيارة وتعدى المتهم الهارب بالضرب على المجنى عليه فأحدث ما به من إصابات واستولى منه على الحقيبة واستقلا السيارة وهربا، وأرشد عن الحقيبة المستولى عليها والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة التى قررت حبسه، وكلفت أجهزة الأمن بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.