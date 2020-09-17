خبير عالمي في جراحة وزراعة الكبد بـ«مجمع القوات المسلحة» 19 سبتمبر
الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:20 م
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يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الخبير العالمي الدكتور كريم بودجيما، أستاذ جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس بمستشفى رينيه بفرنسا، في الفترة من 19- 22 سبتمبر الحالي.
وتستقبل المستشفيات حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين يوميًا عدا الخميس والجمعة.
وتستقبل المستشفيات حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين يوميًا عدا الخميس والجمعة.