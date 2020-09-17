لطلاب المدارس.. 8 نصائح من «الصحة» لدراسة آمنة

حددت وزارة الصحة والسكان عددًا من الإجراءات الوقائية التي يجب أن يتبعها الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد، ضمن خطتها لعودة آمنة للمدارس والحفاظ عليهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.ووجهت وزارة الصحة عددا من الرسائل التي يجب أن يتبعها الطلاب، وتشمل: المحافظة على التباعد الاجتماعي، استخدام الأدوات الشخصية، ارتداء الكمامة طوال اليوم الدراسي حتى العودة إلى المنزل، استخدام كحول أو مطهر والمداومة على غسل الأيدي بالماء والصابون.وأكدت وزارة الصحة ضمن إجراءاتها أهمية النوم جيدا، ومنع السهر قبل اليوم الدراسي منعا لإجهاد الجسم، بالإضافة إلى أهمية التغذية الجيدة والمحافظة على الطعام الصحي لتدعيم الجهاز المناعي للطالب.وأكدت الوزارة أهمية تنفيذ التعليمات الوقائية والنصائح والرسائل المدرسية التي يتم نشرها أو إذاعتها داخل الإذاعة المدرسية، مشددة على الذهاب للزائرة الصحية أو العيادة المدرسية في حالة الشعور بأي أعراض أو إخبار مدرس الفصل الدراسي.