مريم الكعبي: المشروع الإخواني أفلس ورموزه أصبحوا أضحوكة

علقت الإعلامية الإماراتية، مريم الكعبي، على ما تفعله قنوات الإخوان الآن من هجوم على مصر.وقالت الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي، فى تغريدة لها منذ قليل على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «المشروع الإخواني أفلس تماما، ورموز وقيادات وكوادر الإخوان الذين احتلوا مساحات الإعلام ووجهوا العقل الجمعي العربي وسيطروا على النقابات وتمكنوا من اختراق المؤسسات وأخذوا مناصب أصبحوا أضحوكة، وذلك بعد أن ثبت أنهم ظواهر صوتية تتضخم بالأكاذيب وبالمتاجرة بالدين وبالقضية الفلسطينية».وأضافت: «الجزيرة والجزيرة مباشر.. ‏ومكملين والشرق والحوار والعربي الجديد مع حسابات التويتريين واليوتيوبريين وأصوات الهاربين الفاشلين والخونة والمرتزقة والمدلسين جميعهم في موسم جماعي للتحريض ضد مصر، وذلك لاستنهاض حراك ولو عشرين فردا من أجل لقطة يستثمرونها لتضليلهم ودعارتهم التحريضية».وعن تضليلهم الأحداث قالت: «موسم الهجرة الجماعية التحريضية السنوية ضد أمن واستقرار مصر، ظهر المختبئون في كهوفهم وكشف الغائبون عن المشهد عن وجودهم وعلت الحناجر بالتضليل وصرخت الأفواه بالأكاذيب والادعاءات ضد مصر ووضعها وقيادتها وشأنها الداخلي».وأشارت خلال تغريدتها قائلة: «ليست القضية في تقنين مصر لأوضاع داخلية بهدم قانوني للمباني المخالفة، القضية هي استثمار أية حالة وتوظيف أي شأن وتسفيه أي إنجاز والسخرية من أية خطوة للأمام والتقليل من شأن أي نجاح.. القضية صناعة احتقان دائم وبناء صور مغلوطة عن مصر بهدف ضرب استقرارها وتشويه قيادتها وإسقاط مؤسساتها».وكان الحساب الرسمي لقناة «مكملين» على «تويتر»، تعرض لهجوم كاسح بعد نشر الحساب خبرا تحت عنوان: «غضب يجتاح الشارع المصري وغليان ينذر بثورة»، وسط سخرية من الأكاذيب التي اعتادت القناة الإخوانية على بثها بين الحين والآخر والشائعات التي تروج لها ودون أن يكون لها أي أساس من الصحة.وقال مغردون: «الشعب والجيش في مصر إيد واحدة»، بينما قال آخر: «انتو نفسكم فيها ومش هتحصل وعمركم ما هتوصلوا للحكم تانى»، بينما قال لهم مغرد آخر ساخرًا من نشرهم الشائعات: «ولا فيه غضب ولا غليان الشعب المصري فى كل أزمة واقف بيتفرج على صفحاتكم ويضحك لما ينزل يلاقي الناس عايشة وتعيش وهتعيش فى بلدها».