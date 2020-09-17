رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

مريم الكعبي: المشروع الإخواني أفلس ورموزه أصبحوا أضحوكة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:43 م
مريم الكعبي
مريم الكعبي
ريم محمود
طباعة
علقت الإعلامية الإماراتية، مريم الكعبي، على ما تفعله قنوات الإخوان الآن من هجوم على مصر.

وقالت الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي، فى تغريدة لها منذ قليل على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «المشروع الإخواني أفلس تماما، ورموز وقيادات وكوادر الإخوان الذين احتلوا مساحات الإعلام ووجهوا العقل الجمعي العربي وسيطروا على النقابات وتمكنوا من اختراق المؤسسات وأخذوا مناصب أصبحوا أضحوكة، وذلك بعد أن ثبت أنهم ظواهر صوتية تتضخم بالأكاذيب وبالمتاجرة بالدين وبالقضية الفلسطينية».

وأضافت: «الجزيرة والجزيرة مباشر.. ‏ومكملين والشرق والحوار والعربي الجديد مع حسابات التويتريين واليوتيوبريين وأصوات الهاربين الفاشلين والخونة والمرتزقة والمدلسين جميعهم في موسم جماعي للتحريض ضد مصر، وذلك لاستنهاض حراك ولو عشرين فردا من أجل لقطة يستثمرونها لتضليلهم ودعارتهم التحريضية».

وعن تضليلهم الأحداث قالت: «موسم الهجرة الجماعية التحريضية السنوية ضد أمن واستقرار مصر، ظهر المختبئون في كهوفهم وكشف الغائبون عن المشهد عن وجودهم وعلت الحناجر بالتضليل وصرخت الأفواه بالأكاذيب والادعاءات ضد مصر ووضعها وقيادتها وشأنها الداخلي».

وأشارت خلال تغريدتها قائلة: «ليست القضية في تقنين مصر لأوضاع داخلية بهدم قانوني للمباني المخالفة، القضية هي استثمار أية حالة وتوظيف أي شأن وتسفيه أي إنجاز والسخرية من أية خطوة للأمام والتقليل من شأن أي نجاح.. القضية صناعة احتقان دائم وبناء صور مغلوطة عن مصر بهدف ضرب استقرارها وتشويه قيادتها وإسقاط مؤسساتها».

وكان الحساب الرسمي لقناة «مكملين» على «تويتر»، تعرض لهجوم كاسح بعد نشر الحساب خبرا تحت عنوان: «غضب يجتاح الشارع المصري وغليان ينذر بثورة»، وسط سخرية من الأكاذيب التي اعتادت القناة الإخوانية على بثها بين الحين والآخر والشائعات التي تروج لها ودون أن يكون لها أي أساس من الصحة.

وقال مغردون: «الشعب والجيش في مصر إيد واحدة»، بينما قال آخر: «انتو نفسكم فيها ومش هتحصل وعمركم ما هتوصلوا للحكم تانى»، بينما قال لهم مغرد آخر ساخرًا من نشرهم الشائعات: «ولا فيه غضب ولا غليان الشعب المصري فى كل أزمة واقف بيتفرج على صفحاتكم ويضحك لما ينزل يلاقي الناس عايشة وتعيش وهتعيش فى بلدها».

موضوعات متعلقة

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

تحرير مصريين مختطفين في ليبيا وإعادتهم للبلاد

وفاة محمد زعزع منتج «فرقة ناجي عطا الله»

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

من «الواحات» لتفجير معهد الأورام.. التاريخ الأسود لجرائم الإخوان

«الصحة العالمية» تحذّر من معدلات مقلقة لانتقال عدوى كورونا

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

«عملي في كازينو الليل أثر على مشواري».. اعترافات شريفة فاضل

اعترافات محمد منيرعن أيام ملاهي شارع الهرم والبدايات

مأساة عبدالمنعم إبراهيم.. طلق زوجته الثانية بعد يومين ووفاة والدته فى يوم صعب

نجم الساعة

تاريخ أسود.. جرائم نفذّتها الجماعة الإرهابية ضد المصريين

منوعات

شركة ألمانية تعلن زيادة إنتاج لقاح كورونا إلى 750 مليون علبة سنويًا

السودان يقرر عودة النشاط الرياضى دون جمهور

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

خدمات موقع دعم مصر للتموين

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
جلال حمام
هذه كلمتي.. واحتكم لعقلك
خالد عكاشة
كيف يدير الإخوان نشاط التنظيم فى أوروبا؟
ماجد حبته
كاذبون.. أُجَراء.. برخصة
المزيد

الثقافة

ندوة بالمركز الدولي للكتاب عن ديوان «ما كان في الإمكان كان»

سميح شعلان: الإخوان شوهوا الدين بأكاذيب وشائعات

«مواقف الأزهر وعلمائه من الإخوان».. كتاب يفضح فساد منهج الإرهابية

12 ديوان في خطة النشر بسلسلة الإبداع الشعري