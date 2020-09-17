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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

200 مليون يورو تمويلًا أوروبيًا لدعم قطاع الزراعة بالمغرب

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:22 م
بنك القرض الفلاحي
بنك القرض الفلاحي
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وقّع بنك القرض الفلاحي للمغرب مع البنك الأوروبي للاستثمار اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون يورو، لدعم القطاع الزراعي "الفلاحي" بالمغرب.

وتُعتبر هذه الاتفاقية أول شراكة بين البنك الأوروبي للاستثمار وبنك القرض الفلاحي للمغرب من أجل دعم شركات قطاع اقتصاد الأحياء والفلاحة، وذكر بيان مشترك أن هذه الشراكة تهدف إلى مواكبة الاستراتيجية الزراعية الجديدة للمغرب "الجيل الأخضر 2020-2030".

ويندرج هذا الدعم الكبير أيضًا في سياق جهود الاتحاد الأوروبي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ويترافق مع القرض مُساعدة تقنية لدعم بنك القرض الفلاحي للمغرب في مجال التحول الرقمى لسلاسل القيمة الزراعية والتمويل الأخضر.

وأضاف البيان أن التوقيع على الاتفاقية تم عن بُعد، بحُضور عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وإما نافارو، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وطارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة بنك القرض الفلاحي.

ويتبنى هذا النظام الائتماني تمويل سلاسل القيم الفلاحية في كل فُروع الإنتاج دون استثناء، ويشمل كل المنظومة المتعلقة بها من الإنتاج والتخزين واللوجستيك والتعبئة إلى التغليف والتحويل ثم التسويق.

وأشار البيان إلى أن جميع فروع الصناعات الغذائية تُعتبر مؤهلةً للاستفادة من هذا النظام الائتماني، من المناطق الزراعية والتعاونيات الزراعية، وُصولًا إلى المشروعات الصغرى والمتوسطة والمشروعات الصغيرة جدًا.

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