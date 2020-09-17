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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 14 طن زيوت طعام مجهولة المصدر بشبرا الخيمة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:22 م
زيوت طعام مجهولة
زيوت طعام مجهولة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة عن ضبط 15.400 طن "زيت طعام" بدون مستندات ومجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى" تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية من دون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية.

وضبط 4.085 طن "مقطعات دواجن – برجر – جبن موتزريلا" بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لمطعم لتقديم الوجبات الجاهزة من دون ترخيص بالمنطقة الصناعية بالعبور بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط 1.590 طن "فيليه ومقطعات دوادجن" ديك رومى"، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالمدينة الصناعية ببلبيس بمحافظة الشرقية.

وضبط ( 1.370 طن "لحوم – كبده مُجمدة – دهون حيوانية"، غير صالحة للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ومن دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك ثلاجة ومفرمة بقويسنا (بمحافظة المنوفية).

وضبط ( 10 أطن دقيق فاخر) بدون مستندات مجهول المصدر تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مخبز سياحى بدون ترخيص بشبين الكوم (بمحافظة المنوفية).

كما تم ضبط ( 6.075 طن جبن أبيض) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالباجور (بمحافظة المنوفية).

وضبط ( 4.40 طن سلع غذائية "أرز أبيض – مكرونة") بدون مستندات ومجهولة المصدر وتم حجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد زيادة أسعارها، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمنوف (بمحافظة المنوفية).

وضبط ( 4 أطنان مكرونة) بدون بيانات مجهول المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة بالإبراهيمية (بمحافظة الشرقية).

وضبط ( 25 طن أسمدة زراعية) بدون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بمنوف (بمحافظة المنوفية).

وضبط ( 1 طن "ذرة – قشر فول صويا") بدون مستندات تدل على منشأها ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام كونها غير مطابقة للمواصفات القياسية مما تضر بالثروة الحيوانية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالكة مصنع أعلاف حيوانية بدون ترخيص بالشهداء (بمحافظة المنوفية).

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