ضبط متهمين متلبسين باختطاف مهندس بالقاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين (موظف بشركة مقاولات- عاطل) حال استقلالهما سيارة ملاكى، ملك وقيادة الموظف، وبصحبتهما مهندس مدنى مقيم بالقليوبية، مصاب بجروح بالوجه.تلاحظ قيام أحد الأشخاص بالاستغاثة من داخل السيارة المشار إليها، وبسؤاله قرر قيامهما باختطافه أثناء تواجده بدائرة القسم، واصطحباه داخل السيارة المشار إليها، وتعديا عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات، ولا يعلم سبب قيامهما بخطفه.وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة اعتقادًا منهما بقيامه بتحرير تقرير سلامة هندسية وإنشائية "مزور" لأحد أصدقائهما والمحجوز بأحد أقسام الشرطة، مما أثار حفيظتهما فخططا لاختطافه، وأنهما كانا فى سبيلهما لتسليمه لقسم الشرطة المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.