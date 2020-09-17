في الساعات الأولى.. 16 مرشحا لانتخابات النواب ببني سويف

بدأت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب ببني سويف، في الساعة التاسعة صباح اليوم، تلقي أوراق المرشحين للانتخابات على المقاعد الفردية بالدوائر الأربع، وذلك تحت إشراف رئيس محكمة بني سويف الابتدائية رئيس لجنة تلقي الطلبات ومتابعة سير العملية الانتخابية.وشهدت محكمة بني سويف الابتدائية، توافد المرشحين في الساعات الأولى منذ الصباح الباكر، وذلك قبل فتح اللجنة أبوابها وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، ليصل إجمالي عدد المرشحين على المقاعد الفردية بدوائر المحافظة الأربع إلى 16 مرشحا حتى الآن.