«مسلسل و3 أفلام».. محمد ممدوح بين 4 أعمال

قارب النجم محمد ممدوح على الانتهاء من تصوير دوره في مسلسله الجديد "تقاطع طرق" مع النجمة منى زكي للعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم بعد تأجيله من العام الماضي حيث يتبقى لهما ما يقرب من 3 أسابيع فقط.ويدخل النجم محمد ممدوح تجربة سينمائية جديدة خلال الأيام القادمة باسم "أهل العيب" مع المنتج أحمد السبكي بعد سلسلة طويلة من التأجيلات التي طالت العمل خلال السنوات الماضية.وتعاقد ممدوح مؤخرا على عملين من المقرر تصويرهما خلال الأشهر القادمة وهي فيلم "عين حورس" الذي يقدم فيه شخصية روائي شاب، والفيلم الآخر هو الجزء الثاني من الفيلم الكوميدي "بنك الحظ" ومن المقرر تصويرهما خلال ديسمبر القادم.