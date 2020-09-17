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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:18 م
الدواجن
الدواجن
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار الدواجن، اليوم الخميس، حالة من الاستقرار في الأسواق، بعد أن سجلت انخفاضًا في الأسعار خلال الفترة الماضية.

وتقدم «الدستور» نشرة يومية بمتوسط أسعار الدواجن وبورصة الدواجن والبيض تسهيلا على القراء.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الدواجن في الأسواق، مضيفا أن أسعار الدواجن سجلت 20 جنيها للكيلو من المزرعة تباع للمستهلك بسعر 25 جنيها.

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن أسعار الدواجن سجلت انخفاضًا في الأسعار الفترة الماضية بسبب زيادة المعروض عن حجم الطلب. 


وأوضح أن حجم الإنتاج الكلي يكفي للتصدير للخارج، ويكفي لتغطية السوق المحلية، ولا داعي للاستيراد من الخارج.


وارتفع إنتاج مصر من الدواجن لأكثر من المليار و100 مليون دجاجة، ما تسبب في تراجع الأسعار.

وانخفضت أسعار البيض أيضا في الأسواق، نتيجة زيادة المعروض عن حجم الطلب، وسجلت سعر 28 جنيها من المزرعة تباع للمستهلك بسعر 32 جنيها.

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