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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان: بدء تدريب الشباب على 8 مهن مجانا بالدقهلية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:48 ص
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن بدأ الدورات التدريبية مجانا على 8 مهن مطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، وذلك بمراكز التدريب المهني بمحافظة الدقهلية، في إطار توجه الدولة لتخفيف حدة البطالة، وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب  للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن  تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية. 

وفي نفس السياق، أوضح أحمد القللي مدير المديرية،  أنه سوف يتم البدء في عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن، والتي تشمل مجالات صيانة وإصلاح المحمول، وتفصيل وحياكة، وتبريد وتكييف، وصيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية، وأعمال السباكة الصحية، والتركيبات الكهربائية، والنجارة اليدوي، فضلًا عن دورة في أساسيات صيانة الحاسب الآلي.

ولفت مدير المديرية إلى أن المتدرب سوف يحصل خلال فترة التدريب على عدد من المميزات تشمل حافز تدريب عبارة عن  بدل انتقال يومي للمتدرب، فضلا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب، وكشف طبي مجانًا على المتدربين، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانا، فضلا عن توزيع زي موحد خاص لكل متدرب، مؤكدًا  أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميا.

وحدد مدير المديرية شروط الالتحاق، أن يكون سن المتقدم من 18 حتى 45 عامًا، ومتفرغًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، على أن يتم التسجيل بمقرات مراكز التدريب المهني الآتية:
- مركز تدريب مهنى ميت غمر وعنوانه، شارع الحرية بجوار المرور.
- مركز تدريب مهني المنزلة، مدينة المنزلة حي عرفات شلباية أمام المدرسة الثانوية الصناعية للبنات.
- مركز تدريب مهني السنبلاوين، السنبلاوين شارع عزبة صقر-ورش مجلس المدينة.
- مركز تدريب مهني أجا، أجا - شارع فهمي بجوار نادي المعلمين.

بالإضافة إلى وحدة التدريب المتنقلة الموجودة حاليًا بقرية الرياض مركز منية النصر. 

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