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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك الدولى: تعافى الاقتصاد العالمى قد يستغرق 5 أعوام

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:06 م
البنك الدولي
البنك الدولي
وكالات
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قالت كارمن راينهارت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، اليوم الخميس، إن تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا قد يستغرق خمسة أعوام.

وقالت في مداخلة عن بعد خلال مؤتمر عُقد في مدريدك: "سيكون هناك على الأرجح تعاف سريع، نظرًا لرفع كل القيود المرتبطة بإجراءات العزل العام، لكن التعافي الكامل سيستغرق ما يصل إلى خمسة أعوام".

وأضافت أن الركود الناتج عن الجائحة سيدوم لفترة أطول في بلدان عن غيرها وسيسفر عن خلل في المساواة نظرًا لأن الدول الأشد فقرًا ستتضرر أكثر من الغنية.

وتابعت أنه لأول مرة في غضون عشرين عامًا، ستزيد معدلات الفقر العالمية بعد الأزمة.

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