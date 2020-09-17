تراجع سوق السيارات الأوروبية 18.9% خلال أغسطس

تراجعت سوق السيارات الأوروبية التي تضررت في الربيع بسبب الأزمة الصحية، من جديد بنسبة 18.9% خلال عام واحد في أغسطس، في إشارة إلى بطء وصعوبة انتعاش القطاع، حسب أرقام نشرت الخميس.كان أداء المجموعات الفرنسية في الشهر الماضي أسوأ بقليل من المتوسط. وتراجعيت مجموعة رينو التي تضم خمس علامات هي ألبين وداسيا ولادا ورينو-سامسونج موتورز بنسبة 24.7% في مبيعاتها مقارنة بشهر أغسطس 2019، بينما سجلت الشركة المنافسة لها "بي إس أ" (التي تضم تسليمات بيجو وسيتروين ودي إس وأوبل وفوكسهول) انخفاضًا بنسبة 20.8%، حسب بيان لجمعية الشركات الأوروبية لصناعة السيارات.بعد تراجع مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 55.1% في مارس، و76.3% في أبريل، ثم 52،3% في مايو بسبب الحجر وإغلاق محلات بيع السيارات، يواجه السوق الأوروبي صعوبة في التعافي من عواقب وباء كوفيد-19.