رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

تراجع سوق السيارات الأوروبية 18.9% خلال أغسطس

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:58 ص
السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية
وكالات
طباعة
تراجعت سوق السيارات الأوروبية التي تضررت في الربيع بسبب الأزمة الصحية، من جديد بنسبة 18.9% خلال عام واحد في أغسطس، في إشارة إلى بطء وصعوبة انتعاش القطاع، حسب أرقام نشرت الخميس.

كان أداء المجموعات الفرنسية في الشهر الماضي أسوأ بقليل من المتوسط. وتراجعيت مجموعة رينو التي تضم خمس علامات هي ألبين وداسيا ولادا ورينو-سامسونج موتورز بنسبة 24.7% في مبيعاتها مقارنة بشهر أغسطس 2019، بينما سجلت الشركة المنافسة لها "بي إس أ" (التي تضم تسليمات بيجو وسيتروين ودي إس وأوبل وفوكسهول) انخفاضًا بنسبة 20.8%، حسب بيان لجمعية الشركات الأوروبية لصناعة السيارات.

بعد تراجع مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 55.1% في مارس، و76.3% في أبريل، ثم 52،3% في مايو بسبب الحجر وإغلاق محلات بيع السيارات، يواجه السوق الأوروبي صعوبة في التعافي من عواقب وباء كوفيد-19.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

«حقيقة الجماعة».. «الخرباوي» يكشف لأول مرة ما وجده داخل غرفة الإخوان السرية (2-8)

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2021

النيابة تقرر حجز أحمد حسن وزينب 24 ساعة على ذمة التحريات

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

«الإسكان» تطرح 125 ألف وحدة «اجتماعى ومتوسط» ضمن مبادرة الرئيس

لا زيادة في البنزين.. تفاصيل إعلان «البترول» أسعار الوقود الجديدة

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة عبدالمنعم إبراهيم.. طلق زوجته الثانية بعد يومين ووفاة والدته فى يوم صعب

«كنت أحلم برؤيته مقتولا».. كواليس حياة فرج فودة ترويها ابنته وزوجته

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

«مات منتحرًا».. وقائع مثيرة في حياة الكومبارس عبدالمنعم إسماعيل

نجم الساعة

تاريخ أسود.. جرائم نفذّتها الجماعة الإرهابية ضد المصريين

منوعات

خدمات موقع دعم مصر للتموين

السودان تقرر عودة النشاط الرياضى بدون جمهور

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 17-9-2020

عرض هيكل الديناصور «تى ريكس» للبيع بمزاد فى نيويورك

مقالات الرأي
جلال حمام
هذه كلمتي.. واحتكم لعقلك
د. محمد عفيفي
في ذكرى الثورة العرابية
خالد عكاشة
كيف يدير الإخوان نشاط التنظيم فى أوروبا؟
ماجد حبته
كاذبون.. أُجَراء.. برخصة
المزيد

الثقافة

أكاديمية الشعر تصدر كتاب «عجائبيات العرب» لـ عبدالملك مرتاض

أحمد مجاهد: الإخوان تنظيم سري يحلم دائمًا بالسيطرة على مصر

«أين تذهب هذا المساء؟».. «عبدالحليم نويرة» وإيمان البحر بالإسكندرية

عروض البيت الفني للمسرح خلال 3 أيام بالقاهرة والإسكندرية