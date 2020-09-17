تعيين 143 شابًا.. وإصدار 1628 شهادة قياس مهارة ومزاولة مهنة ببورسعيد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد 143 شابًا، منهم اثنان من ذوى القدرات، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" وبلغ المسجلون بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 941 شابًا، فضلًا عن استخراج 1628 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.وأشار السيد السنجابي مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضى، إلى أنها قامت بمتابعة 366 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكد مراعاة التباعد الاجتماعى وأداء العمل في جميع القطاعات من أجل سلامة العمال والمواطنين.كما تم التفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 245 منشأة و121 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، دوري نهاري وحملات، وأسفر عن تحرير 41 محضرًا عماليًا منها 4 محاضر للمنشآت لمخالفتها قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، فضلًا عن تحرير 4 محاضر أخرى مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعقد 3 ندوات لشرح بعض أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.وأضاف أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 126 شكوى، تمت تسوية 4 شكاوى منها، وحفظ 63 شكوى، بالإضافة إلى 59 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.