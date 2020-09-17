«القاهرة»: تسكين 8 آلاف وحدة مستقبلة لقاطني العشوائيات 2020

قال خليل شعت، مدير صندوق تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، إن إجمالي الوحدات التي جرى تسكينها بالمواطنين المتضررين من موجة إزالات العشوائيات الأخيرة بلغ 4 آلاف وحدة سكنية، فيما يتبقى أكثر من 4 آلاف أخرى سيجرى تسكينها خلال العام الحالي، فيما يشهد العام المقبل تسكين 15 ألف وحدة أخرى.ومن جهته، أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على خلو المحافظة من العشوائيات في 2020، موضحا في تصريحات له أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف الإزالات والتسكين أولا بأول.وفي ذات السياق، واصلت محافظة القاهرة أعمال إزالة الشعوائيات في مصر القديمة وبطن البقرة والسحيلة.