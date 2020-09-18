كيفية معرفة الرقم السرى للطالب

خطوات تسجيل الدخول علي تابلت الثانوية بعد التحديث

يبحث عنها كثيرون، حيث سادت حالة من الجدل بين أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة المقبلين على العام الدراسي الجديد 20202021، بعد انتشار منشورًا علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، يفيد بعطل في أجهزة التابلت الخاصة بأبنائهم بسبب كلمة السر وبعض التحديثات الخاصة بالتابلت لطلاب الصفيين الثاني والثالث ثانوية عامة.ومن جانبها، طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصفيين الثاني والثالث الثانوية الجديدة، بإزالة أية نقوش أو كلمات سر على أجهزة التابلت الخاصة بهم، وقبول أي تحديثات تطرأ على جهاز التابلت خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أنه جاري حدوث التحديثات التي تم التنوية عليها من قبل على أجهزة التابلت، بشكل تتابعي، وبناء عليه نتيجة التحديثات سيلاحظ غلق بعض المواقع وإيقاف بعض المنصات بشكل مؤقت لحين حدوث تحديثات أخرى قبل بدء العام الدراسي الجديد.وبحسب "الوزارة" هناك بعض أجهزة التابلت وصل إليها التحديث بالفعل وبعض الأجهزة الأخرى لم يصل اليها التحديث فلا داعي للقلق أو الانزعاج حيث سيتم نزول التحديثات تباعًا، كما أكد وزارة التربية والتعليم، أن التحديث الجديد سيلغى كلمة السر من الأساس بسبب كثرة شكاوى الطلاب من نسيان كلمة السر.ويرصد "الدستور" للطلاب في الخطوات التالية طريقة تسجيل الدخول علي تابلت الثانوية بعد التحديث وإصلاح بعد الثغرات التي ظهرت عليه في أول تجربة له ومنها عدم إظهار أيقونة بنك المعرفة عن بعض الطلاب.- الخطوة الأولي: يجب علي الطالب الاتصال بخدمة عملاء المصرية للاتصالات علي الارقام التالية 111 أو 19777 بعد وضع الشريحة مباشرة في التابلت ومراجعة البيانات مع موظف خدمة العملاء ومن ثم تفعيل الشريحة.-الخطوة الثانية: الدخول على الموقع الالكتروني المصرية للاتصالات اونلاين وادخال رقم الشريحة المدون أسفل عبوة الخط، ثم الرقم القومي لصاحب الشريحة.- الخطوة الثالثة: التأكد من صحة البيانات تطلب الشركة اسم والد ام الطالب أو الطالبة ثم يفعل بعد ذلك الخط المباشرة.ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي المقبل 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).