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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولى يتابع الاستعداد لمواجهة السيول وتفعيل المرحلة 3 من الكارت الذكي للفلاح

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:54 ص
مدبولى
مدبولى
محمد إبراهيم
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.

وفي بيان للمجلس، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة، استعدادًا لمواجهة السيول التي يمكن أن تتعرض لها البلاد خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أنه تم التأكيد على جميع المحافظين برفع درجة الاستعداد، وتم إرسال خطابات لجميع المحافظين للانتهاء من الاستعدادات التي تجرى في هذا الشأن، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية تواصل حاليًا جهود تطهير مخرات ومنشآت الحماية من السيول التي تم تنفيذها.

وخلال الاجتماع، نوّه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه تم إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "كارت الفلاح"، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ضمت محافظتي بورسعيد والغربية، والثانية شملت سوهاج وأسيوط، والشرقية والبحيرة، منوهًا إلى أن الوزارة تستعد حاليًا لإطلاق المرحلة الثالثة في 6 محافظات، وهي: الفيوم، والمنوفية، والقليوبية، والجيزة، والأقصر، والدقهلية، معلنًا أنه سيتم البدء في هذه المرحلة بتفعيل المشروع في محافظتي القليوبية والمنوفية، وعقب ذلك سيتم إطلاقه في الـ4 محافظات الأخرى في غضون أسبوعين، مشيرًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من الـ14 محافظة المتبقية في يناير المقبل على أقصى تقدير.

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