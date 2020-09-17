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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي: إعلان تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي في أكتوبر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:56 ص
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.

نوّه رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية خلال الفترة الماضية؛ لحصر المجالات التي يستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلي للحكومة المصرية، مؤكدًا أن الحكومة جادة في تنفيذ مستهدفات الإصلاح الهيكلي بمنتهى الحرص والانضباط، منوها إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ورؤية مصر لبرنامج الإصلاح الهيكلي في مؤتمر يعقد خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع عن تقديره للجهود التي بذلها كل من وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات، كل في قطاعه، موجهًا لهم الشكر على العروض التي تم تقديمها، خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من المنشآت التعليمية، أمس، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي ضوء ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المواطنين بدأوا يشعرون بتقدم ملموس في قطاعات التعليم المختلفة، وكذا الاتصالات، وبحدوث تغيير حقيقي؛ بفضل الجهود المُضنية التي يتم بذلها لتطوير هذه القطاعات.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الجامعة المصرية اليابانية، تمثل صرحًا علميًّا نفخر به جميعًا على أرض مصر، وفي الوقت نفسه تعد نموذجًا للمشروعات العلمية والتعليمية الكبرى المتميزة في هذا المجال.

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