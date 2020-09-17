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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الأفغاني يتسلم 4 طائرات مقاتلة من أمريكا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:01 م
أسد الله خالد
أسد الله خالد
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قال وزير الدفاع الأفغاني، أسد الله خالد، اليوم الخميس، إن الجيش الأفغاني لن يسمح بإتمام اتفاق سلام يقوض ما تم تحقيقه من إنجازات خلال العقدين الماضيين، وذلك في إطار مراسم تسلم القوات الأفغانية 4 طائرات مقاتلة من طراز "سوبر توكانو A-29" من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع وزير الدفاع الأفغاني، حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية، "أن الجيش سيدافع عن المفاوضات الداخلية الأفغانية، مع الحفاظ على ما تم إنجازه، وأن الهدف هو تحقيق سلام مستدام في البلاد"، مضيفا أن الأعداء لا يحققون شيئا من وراء تزايد القتال مع استمرار المفاوضات في الدوحة إلا حصد المزيد من الأرواح.

وأضاف "خالد"، أن البلاد شهدت العديد من الإنجازات خلال العقدين الماضيين بمجالات التعليم وحقوق المرأة وحرية الإعلام، وهي أمور لن يسمح الجيش الأفغاني بأي اتفاق يقوضها.

وشدد على أن بلاده لديها التزام مستدام ومستمر مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" والعالم، موضحا أن حرب بلاده مع الإرهاب مستمرة للحفاظ على المكتسبات، لافتا إلى أنه في حال مغادرة قوات "الناتو" في أي وقت فإن الجيش مستعد للدفاع عن البلاد.

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