وزير التجارة العراقي يبحث مع السفير المصري زيادة التبادل التجاري

بحث وزير التجارة العراقي، الدكتور علاء أحمد الجبوري، مع السفير المصري لدى العراق، علاء موسى، سبل تطوير وتعزيز العلاقات المشتركة والتعاون التجاري بين البلدين.وأكد الجبوري، خلال لقائه مع السفير المصري في مكتبه اليوم الخميس، على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، والتي تسير وفق أسس قوية ومتينة وتجاوز العقبات التي تعترضها، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، مبديًا في الوقت ذاته رغبة وزارته بتطوير التعاون التجاري والعمل المشترك مع جمهورية مصر العربية، من خلال عقد اتفاقات وشراكات ناجحة معها في مجال الاستثمار، وتجهيز كافة السلع بعد تحديدها من قبل الجانبين.وأشار الوزير الجبوري، خلال اللقاء، إلى الاستعداد لعقد اجتماعات القمة الثلاثية «العراقية– المصرية- الأردنية»، لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك واعتماد أفضل السبل لتنشيط تبادل السلع وإنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري، والسعي لتكامل الموارد بين البلدان الثلاثة الشقيقة، خصوصًا في ظل التبعات العالمية لجائحة كورونا المستجد على الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي، فضلا عن إيجاد القنوات العملية الكفيلة لإدامة التعاون، ما يؤدي إلى تقوية الاقتصاد وتوسيع مفهوم الإنتاج المحلي، لافتًا إلى أن التبادل التجاري يحتاج إلى تنظيم وتنسيق ثلاثي للارتقاء بالمستوى التي تطمح إليه تلك الدول لتحقيق التعاون والتكامل وعدم الانحصار بمساحات محدودة.من جانبه، أكد السفير المصري، علاء موسى، حرص بلاده على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق، والارتقاء بمستوى التعاون، ليشمل المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة، مبينًا استعداد بلاده إلى استقبال اللجان المشتركة ودراسة الاتفاقات خلال المرحلة المقبلة.وقدم السفير، التهاني لوزير التجارة، الدكتور علاء أحمد الجبوري، بمناسبة تسلمه مهام عمل الوزارة، متمنيًا له التوفيق والنجاح.