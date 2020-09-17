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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السفير الأمريكي يتابع مشروعات المعونة الأمريكية لترميم الآثار

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:14 م
السفير الأمريكي ‏جوناثان
السفير الأمريكي ‏جوناثان كوهين
هدى الأمير
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وصل السفير الأمريكي، ‏جوناثان كوهين، برفقة مديرة المعونة الأمريكية بمصر، ليزلي ريد، صباح اليوم الخميس، إلى محافظة الأقصر لمتابعة بعض مشروعات المعونة لترميم الآثار، وكان في استقباله الدكتور محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر.

‏واستهل‏ السفير الأمريكي، جولته بتفقد المواقع الأثرية بداية من درع أبوالنجا، وجولة في منطقة وادي الملوك، ويختتم عصر اليوم جولته بزيارة معبد الكرنك، ويأتي ذلك في إطار متابعة عدد من المشروعات المعونة الأمريكية في مجال ترميم الآثار والحفاظ عليها بمحافظة الأقصر، بالتزامن مع عودة الفتح التدريجي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، والتي أوقفت المشروعات الأثرية للترميم.

ومن المقرر أن يفتتح السفير الأمريكي، يوم السبت المقبل، مشروع إنشاء توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحبيل، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء محمد يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر.

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