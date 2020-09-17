أول أكتوبر.. «الحرف اليدوية» تشارك بسوق مصر لمستلزمات الأسر والمدارس

ينطلق أول أكتوبر المقبل فعاليات معرض "سوق مصر" لمستلزمات الأسر والمدارس، والذي تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية.وكشف مسعد عمران، رئيس الغرفة، عن أن المعرض يستهدف توفير مستلزمات المدارس والأسر، وتشارك به كل القطاعات بالحرف اليدوية.ونوه عمران بأن الغرفة وضعت- خلال الفترة السابقة- خططًا متنوعة لإشراك أعضاء الغرفة من الحرفيين بمختلف القطاعات وبمدن الجمهورية في العديد من المعارض والفعاليات لدعم وتعزيز القطاع والارتقاء بالعماله بالقطاع.من جانبه، قال ممدوح الشربيني، المدير التنفيذي للغرفة، إن 25 عارضًا يمثلون الغرفة في المعرض، فيما تتحمل محافظة القاهرة تكاليف إنشاء المعرض والدعايا الخاصة به، مضيفًا: "توفر هئية النقل العام أتوبيسات لنقل المواطنين إلى المعرض بهدف التسهيل على المواطنين".