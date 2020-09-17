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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتهاء تقديم تظلمات الثانوية العامة للدور الثاني اليوم

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:36 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
نورهان عبدالرحمن
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تنتهي اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من استقبال تظلمات الطلاب المتضررين من نتائج امتحانات الدور الثاني، التى بدأت يوم الخميس الماضي 17 سبتمبر 2020، بمقرات لجان النظام والمراقبة وفقًا لضوابط الاطلاع التي تمت في الدور الأول، وذلك للطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية والطلاب الراسبين فقط، أما الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بقواعد وشروط الدور الثاني لا يستفيد من تظلمه.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد الأسبوع الماضي، نتيجة امتحانات (الدور الثاني) لطلاب شهادة اتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة.

وبلغ عدد المتقدمين للدور الثاني 112279 طالبًا وطالبة، وحضر منهم 111500 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 103700 طالب وطالبة بنسبة 93%.

وبلغت نسبة النجاح العامة للثانوية العام هذا العام (دور أول + دور ثاني) 98.6%، علمًا بأن نسبة النجاح العام الماضي كانت 98.3%.

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