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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طبيب يوضح مأكولات ومشروبات تتسبب في تسوس الأسنان

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:42 ص
تسوس الأسنان
تسوس الأسنان
هويدا سعيد
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تسوس الأسنان مشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص، ولكن هناك أسباب كثيرة لتسوس الأسنان، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة معرفة الأسباب.

ويوضح الدكتور يوسف الشاذلي، طبيب الأسنان، في تصريحات لـ"الدستور" إن تسوس الأسنان ظاهرة منتشرة بشكل كبير مع عدد كبير من الأشخاص، ويجب معالجتها بشكل سريع للحفاظ على الأسنان بشكل عام.

ويوضح أن أسباب تسوس الأسنان يرجع إلى بكتيريا الفم وهذا البكتيريا موجودة بالفعل في الأسنان ولكن تظهر في بعض الحالات، وهي من أسباب تسوس الأسنان، والتي تأتي نتيجة تناول المأكولات التالية:

المأكولات التي تحتوي على كربوهيدرات:
يعد تناول المأكولات التي تحتوي على كربوهيدرات سبب في تسوس الأسنان، حيث إنها تستمر لفترة طويلة على الأسنان ويتحول إلى وسط حمضي ينتج عنه بكتيريا والتي نتفاعل مع الكربوهيدرات وينتج عنها حمض والذي يعمل على إزالة المعادن من على الأسنان، لتبدأ الأسنان في الضعف ثم التسوس. مثل" الخبز، الأرز، الشوفان، البطاطا، البطاطس..".

ارتجاع المرئ:
ارتجاع المرئ هو اضطراب مزمن في الجهاز الهضمي يسبب خروج أحماض من المعدة قد تسبب في تسوس الأسنان، حيث إن الأحماض من الأعمال الأساسية في تسوس الأسنان.

المشروبات الحمضية
تعمل المشروبات الحمضية أيضا على تسوس الأسنان وتآكلها، المشروبات الحمضية مثال "الكحول، الشاي بطعم النكهات، المشروبات المحلاة..".

طرق الوقاية من تسوس الأسنان:

١- غسيل الأسنان بالفرشاة والمعجون
عند تناول المأكولات التي تحتوي على كربوهيدرات نقوم بغسيل الأسنان بشكل سريع للحفاظ على الأسنان بشكل مستمر واستخدام الفرشاة أفضل من المعجون نفسه لأنها هي الأساس.

٢- السواك
استخدام السواك أيضا يحافظ على صحة الأسنان.

تبيض الأسنان
لا يوجد مشكلة في تبييض الأسنان، ولكن في حالة التبييض أكثر من مرة يكون هنا المشكلة، حيث إن الأسنان تضعف بشكل ملحوظ.

زراعة الأسنان لمريض السكر
لا يوجد مشكلة في زراعة الأسنان لمريض السكر، ولكن في حالة التزام المريض وعدم ارتفاع السكر على المريض.

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