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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بأسعار تخطت 90 ألف جنيه للمتر.. بيع 6 محال تجارية وصيدلية بمدينة بدر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:17 ص
المهندس عمار مندور
المهندس عمار مندور
محمد إبراهيم
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أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بيع 6 محال تجارية، وصيدلية بمشروعي سكن مصر وسكن العاملين بالعاصمة الإدارية بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة، بالمزاد العلني.

وأضاف مندور، في بيان، أن أعلى سعر لبيع المتر بلغ حوالي ٩٠٥٠٠ جنيه للمتر المسطح الواحد بنشاط هايبر ماركت بأحد المحال، حيث بلغ السعر الإجمالي للمحال المباعة حوالي ٨٠٦٧١١٠ جنيه، في حين وصل سعر بيع الصيدلية إلى ٤١٢٩١٣٠ جنيه، وقد تم تأجيل بيع وحدتين إداريتين لعدم الوصول إلى سعر القيمة البيعية للوحدات.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه حضر جلسة المزاد ممثلو عدة جهات لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، كما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الحاضرين من الإصابة بفيروس كورونا.

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