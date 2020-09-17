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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تتعاقد على 235 ألف طن قمح روسي وبولندي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:15 ص
قمح روسي
قمح روسي
نرمين محمود الدهان
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، شراءها قمح مستورد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتعاقدها من خلال مناقصة عالمية على شراء 235 ألف طن قمح روسي وبولندي، في إطار استراتيجية الوزارة لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.


وأضافت الهيئة، في بيان، أنه تم الاتفاق على شحن القمح في الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر المقبل.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن طرح مناقصة عالمية لاستيراد قمح، أمس الأربعاء، عن فترة شحن من 10 إلى 20 نوفمبر 2020 (السداد بتسهيلات موردين 180 يوم).

وأوضحت أنه ترغب في شراء أنواع من الأقمار الأخرى (القمح الأمريكي الشتوي الأبيض الناعم، الأمريكي الشتوي الأحمر الناعم، أو الأمريكي الصلب، أو الكندي الناعم، فرنسي قابل للطحن، استرالي قياسي ناعم، ألمـاني قابل للطحن، أرجنتيني صالح للخبز، روسي قابل للطحن، أوكراني قابل للطحن، روماني قابل للطحن، بولندى قابل للطحن أو من المنشأ البلغاري، صربى قابل للطحن، مجري قابل للطحن، باراجواني قابل للطحن، كازاخستاني قابل للطحن، روسي قابل للطحن، رغبة البائع طبقًا لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخستاني".

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