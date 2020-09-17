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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عبد المطلب ممدوح يشهد توصيل المياه لمباني الوزارات بالعاصمة الإدارية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:13 ص
المهندس عبد المطلب
المهندس عبد المطلب ممدوح
محمد إبراهيم
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قام المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للأعمال.

واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، جولته بعقد عدة اجتماعات مع مسئولى الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، وتوجيه الشركات بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

ثم قام نائب رئيس الهيئة بالمرور على المواقع حيث تفقد مبانى موزعات الكهرباء المغذية للحى الرئاسى تمهيدًا لإطلاق الكهرباء بها بداية الشهر القادم، ثم تفقد تنفيذ شبكات مرافق الحى الحكومى، حيث شهد توصيل مياه الشرب لمبانى الوزارات، ثم توصيل مياه الرى للحديقة المركزية بالعاصمة.

ثم توجه المهندس عبدالمطلب ممدوح لمعاينة أعمال اللاندسكيب الجارى تنفيذها بالحى السكنى الثالث R3، حيث أشاد بالجهد المبذول وحثَّ جميع الشركات العاملة على ضرورة الانتهاء من الأعمال طبقا للمواعيد المقررة بالبرامج الزمنية، مؤكدا أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
عبد المطلب ممدوح يشهد توصيل المياه لمباني الوزارات بالعاصمة الإدارية
عبد المطلب ممدوح يشهد توصيل المياه لمباني الوزارات بالعاصمة الإدارية
عبد المطلب ممدوح يشهد توصيل المياه لمباني الوزارات بالعاصمة الإدارية
عبد المطلب ممدوح يشهد توصيل المياه لمباني الوزارات بالعاصمة الإدارية
عبد المطلب ممدوح يشهد توصيل المياه لمباني الوزارات بالعاصمة الإدارية
عبد المطلب ممدوح يشهد توصيل المياه لمباني الوزارات بالعاصمة الإدارية
عبد المطلب ممدوح يشهد توصيل المياه لمباني الوزارات بالعاصمة الإدارية
عبد المطلب ممدوح يشهد توصيل المياه لمباني الوزارات بالعاصمة الإدارية

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