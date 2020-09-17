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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإسكان» تطرح 125 ألف وحدة «اجتماعى ومتوسط» ضمن مبادرة الرئيس

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:18 ص
الإسكان
الإسكان
محمد إبراهيم
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- مى عبدالحميد: العرض على مجلس الوزراء لاعتماد أسعار البيع وحدود الدخل
- وحدات الإسكان الاجتماعى موزعة بعدد من المدن في القاهرة الكبري ومعظم المحافظات
- طرح 3869 وحدة بالإسكان الاجتماعى بمساحة 75 م2 بنظام التمويل العقارى بـ5 محافظات


وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طرح 125 ألف وحدة سكنية (100 ألف وحدة إسكان اجتماعى- 25 ألف وحدة إسكان متوسط)، كمرحلة أولى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: سيتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد أسعار البيع وحدود الدخل بالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعى، والإسكان المتوسط، موضحة أن وحدات الإسكان الاجتماعى المقرر طرحها موزعة على عدد من المدن في القاهرة الكبري ومعظم المحافظات.

وأضافت الرئيس التنفيذى للصندوق: تمت الموافقة على طرح 3869 وحدة بالإسكان الاجتماعى بمساحة 75 م2 (غرفتين وصالة)، بنظام التمويل العقارى لمحدودى الدخل، بالمناطق التالية: السماكين بمحافظة الإسماعيلية، ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، وبنى مزار بمحافظة المنيا، و(المراغة- المنشأة- جهينة- طما- طهطا- مدينة أخميم الجديدة) بمحافظة سوهاج، ومدينة قنا الجديدة بمحافظة قنا.

وأشارت مى عبدالحميد إلى أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وافق على تنفيذ 3 مسطحات محال بالغردقة وحضانة + مسطح محال بمرسى علم وحضانة، لخدمة المستفيدين من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية للإسكان الاجتماعى.

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