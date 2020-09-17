«مياه الشرب»: تدريب على الاستعداد لموسم الأمطار والسيول

وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركات التابعة بالاستعداد والتجهيز المسبق لموسم الأمطار والسيول، والتنسيق مع كل الجهات المعنية في هذا الشأن، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.وقال المكتب الإعلامي للشركة لـ"الدستور"، إنه في هذا السياق، وضعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممثلة في شركة مياه الشرب بالإسكندرية ومحافظة الإسكندرية، خطة تنسيقية لتنظيم ورش عمل تدريبية على الاستعداد لموسم الأمطار والسيول.وشملت الخطة التنسيقية تجربة محاكاة عن كيفية التعامل أثناء الأزمة وكيفية إعداد خطة التعامل حال سقوط كميات أمطار ضخمة ودور كل من الشركه القابضة ودور الأحياء التنفيذية في التعامل مع الموقف، بالإضافة إلى مناقشة المشاكل والمواقف المتوقع حدوثها لوضع خطة تنفيذية تغطي جميع النقاط المتوقعة ويسهم في سرعة التعامل مع المواقف الطارئة الناتجة عن الأمطار.وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تنفيذ ورش مماثلة بمختلف المحافظات التي تشهد سقوط أمطار غزيرة الآونة الأخيرة.