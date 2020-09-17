ضبط 120 قضية غش تجاري خلال يومين

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة حملات أمنية مكبرة لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية.أسفرت الحملات عن تحرير 62 قضية اتجار غير مشروع بالسلع التموينية المدعمة، وضبط 120 قضية غش تجاري، خلال يومين.تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين