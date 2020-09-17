الإعصار النادر «إيانوس» فى طريقه لضرب اليونان

كشفت محطة الأرصاد الجوية في أثينا عن أن إعصارا نادرا يطلق عليه اسم "إيانوس"، سيضرب اليونان اليوم الخميس.وذكرت العديد من وسائل الإعلام اليونانية ومنها صحيفة "جريك سيتي تايمز"، أن الخصائص الرئيسية لجزيرة "إيانوس" اليونانية، تتمثل في هطول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والرياح القوية، خاصة في البحر.ومن المتوقع أن يبدأ إيانوس في الظهور في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم الخميس مع انخفاض بارومتري سيضرب أولًا جزر زاكينثوس وكيفالونيا وإيثاكا ومنطقة إليا في بيلوبونيز.ولفتت الصحيفة إلى أنه في يوم الجمعة، من المتوقع أن يؤثر إيانوس على بقية البيلوبونيز ووسط اليونان وأتيكا وإيفيا، بالإضافة إلى تأثر جزر كيكلادس اعتبارًا من ليلة الجمعة، بينما من المحتمل أن تتأثر جزيرة كريت يوم السبت.من جانبه، حذر نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هاردالياس الجمهور من الإعصار وضرورة توخي اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وقال: "يجب أن نكون واضحين، ستكون تأثيرات الإعصار سيئة إلى حد كبير"، موضحًا أن الأضرار المادية قد تكون ناجمة عن الرياح القوية والاصطدام بأجسام تتطاير في مهب الريح.وأوضح أن هذه الظاهرة تعرف باسم "إعصار البحر الأبيض المتوسط" الذي ظهر لأول مرة عام 1995 وما بعده، وأضاف أنها تشبه الأعاصير المدارية الأمريكية، لكنها على الرغم من أنها أضعف ومدتها أقصر وأصغر حجمًا، إلا أنها تميل إلى التزايد.فيما أشار هاردالياس إلى أن التأثيرات ستكون قوية وطويلة الأمد في عدة مناطق من بينها (ميسينيا، وأخائية، وأركاديا، وأرجوليد، وفيوتيا، وإيتولواكرنانيا، وفوكيدا، وأتيكا، وإيفيا، ودعا سكان هذه المناطق لتجنب البقاء في الأقبية وشبه الأقبية والطوابق الأرضية.