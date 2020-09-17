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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مرسى لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبى: عهد السيسى هو «عصر المرأة الذهبى»

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:39 ص
مرسي ورئيس بعثة الاتحاد
مرسي ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
محمد الشريف
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استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الرئيس الجديد لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر، خلال زيارته الأولى للمجلس.

وثمنت مرسي التعاون المثمر مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 في العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك مثل المواطنة والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومشروع بطاقات الرقم القومي، لافتة إلى استمرار التعاون في قضايا أخرى منها الشمول المالي وختان الإناث، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي من كبار الداعمين لقضايا المرأة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.

وقدمت الدكتورة مايا مرسي، فكرة عامة عن تاريخ إنشاء المجلس وتشكيله وأعضائه ولجانه وفروعه بالمحافظات، كما تحدثت عن إعداد المجلس للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، كما تحدثت عن الأجندة التشريعية للمرأة في مصر وما حدث بها من تقدم ملحوظ.

وأشارت إلى أهم الحملات التي أطلقها المجلس مثل حملتي طرق الأبواب والتاء المربوطة، كما أشارت إلى أنه مؤخرًا تم إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى الذي يهدف إلى دعم جهود الحكومات ومجتمع الأعمال نحو اتخاذ إجراءات جوهرية وفعالة لسد الفجوات بين الجنسين في جميع المجالات، لافتة إلى الخطوات القوية التي اتخذتها مصر نحو تعزيز دور المرأة في ملف الأمن والسلم.

وأكدت رئيس المجلس أن مصر هي الدولة الأولى عالميا في إصدار سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة في ظل فيروس كورونا، وقد أعد المجلس القومي للمرأة ورقة سياسية بشأن استجابة مصر السريعة لوضع المرأة خلال تفشي فيروس كورونا، ومصر أيضًا هي أول دولة عالميًا تُصدر آلية رصد تتابع السياسات والقرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث أصدر المجلس أربعة تقارير منذ بدء الأزمة وحتى الآن بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أنه بدون إرادة سياسية لم يكن ليتحقق أي تقدم في ملف المرأة، مشددة على أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم قضية المرأة بكل قوة عن إيمان وقناعة بأهمية دور المرأة في المجتمع، وبالفعل يعد عهده هو العهد الذهبي للمرأة المصرية، حيث تحقق لها العديد من الإنجازات التي فاقت الأحلام والتوقعات.

فيما عبر كريستيان برجر عن سعادته بوجوده بمقر المجلس، وأشاد بجهوده في النهوض بأوضاع المرأة المصرية، وأكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بشكل كبير بقضايا المساواة وتكافؤ الفرص واستمرار تعاونه مع المجلس على هذا الملف المهم.

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