6 أطعمة تساعدك على الشعور بالهدوء وضبط المزاج

1- دقيق الشوفان:

2- سمك السلمون:

3- المكسرات:

4- الشيكولاتة الداكنة:

5- شاي الأعشاب:

6- الزبادي:

لاشك أن جائحة الفيروس التاجي قد زادت من مستويات التوتر لدينا، وعلى الرغم من أن بعض التوتر أمر جيد لأنه يدفعنا إلى الأداء بشكل أفضل واتخاذ القرار الصحيح، لكن الكثير من التوتر يمكن أن يضر بصحتنا، ويمكن أن يزيد الإجهاد المزمن من الالتهابات في أجسامنا، ويؤدي إلى اضطراب مزاجنا ونومنا وعاداتنا.وتؤكد دكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، لـ "الدستور" أن ما تأكله يلعب دورًا رئيسيًا في شعورك، في حين أن التركيز كثيرًا على ما تأكله لن يساعدك، فإن مجرد تبديل بعض الأطعمة يمكن أن يساعدك كثيرًا، وتقدم "أبو الحجاج" فيما يلي بعض بدائل الطعام البسيطة التي ستجعلك تشعر بالهدوء.ليست كل الكربوهيدرات ضارة بالصحة، إذ أن الكربوهيدرات مفيدة لجسمك ودماغك ويحتاجها الجسم تمامًا مثل أي عنصر غذائي آخر، وتساعدنا الكربوهيدرات على جعل الناقل العصبي السيروتونين يشعر بالسعادة. ولكن ليست كل الكربوهيدرات متساوية، وبالتالي يجب على المرء أن يختار بحكمة، إذ تحتوي الحبوب الكاملة (مثل دقيق الشوفان) على ألياف يتم هضمها ببطء وبالتالي لا تؤدي إلى ارتفاع السكر على عكس الكربوهيدرات البسيطة.من المهم اختيار البروتين المناسب لصحتك العامة والحفاظ على مستويات التوتر لديك تحت السيطرة، ويحتوي سمك السلمون على دهون أوميجا 3 التي تساعد على تقليل القلق، وقد أكدت بعض الدراسات أن اللحوم المصنعة تحتوي على مواد حافظة وكمية كبيرة من الصوديوم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لذا ينصح بتقليل تناول اللحوم المصنعة واحرص على تناول السمك مرتين في الأسبوع للتحكم في مستويات التوتر لديك.تحتوي المكسرات على ألياف ودهون وبروتينات صحية، مما يعني أنك لن تشعر بالجوع سريعًا، كما أن والمكسرات غنية أيضًا بفيتامين ب، والذي ينضب عندما يتعرض المرء للتوتر، فيما يساعد البوتاسيوم في المكسرات في الحفاظ على ضغط الدم في معدله الطبيعي.يحتفظ معظمنا ببعض الحلوى في مكاتب العمل وفي الأدراج الموجودة بجانب السرير، ونتجه لتناول هذه الحلوى السكرية عندما نشعر بالتوتر، لكن هذا يمكن أن يأتي بنتائج عكسية بسبب تأرجح السكر في الدم الناجم عن السكر، فيما أكدت بعض الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة تساعد في تقليل التوتر وبالتالي فهي بديل مثالي لتلك الحلوى السكرية، وينصح باختيار الشوكولاتة التي تحتوي على 70٪ من الكاكاو.أكدت الدراسات أن من يشربون الشاي لديهم مستوى أقل من الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، إذ أن شاي الأعشاب خالي من الكافيين، إذ يمكن أن يثير الكافيين القلق ويتعارض مع النوم، لذلك فإن فنجان شاي الأعشاب سيجعلك تشعر بتحسن إذا كنت متوترًا.يعتبر الزبادي خيارًا أفضل من الجبن لأنه غني بالبروبيوتيك ومفيد لبكتيريا الأمعاء، ستندهش من معرفة أن 50 ٪ من الدوبامين و95 ٪ من السيروتونين (المواد الكيميائية المعززة للمزاج) يتم إنتاجها في أمعائك بعد تناول الزبادي.