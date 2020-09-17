قبول دفعة جديدة بمعهد الرعاية والتربية بإيبارشية المنيا

أعلن معهد الرعاية والتربية بإيبارشية المنيا عن فتح باب القبول للالتحاق بالمعهد فرع المنيا للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠- ٢٠٢١م، ابتداءً من سبتمبر الجاري.ويقبل المعهد الطلاب الحاصلين على الليسانس والبكالوريوس أو بكالوريوس إكليريكية، ويشترط عند التقديم إحضار البطاقة الشخصية وخطاب تزكية أب الاعتراف؛ وصورة شهادة البكالوريوس أو الليسانس.بدأ معهد الرعاية والتربية بالقاهرة من سبتمبر الجاري وحتى 15 أكتوبر المقبل، قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2020- 2021، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.ويقبل المعهد خريجي الجامعات فقط من الآباء الكهنة والخدام والخادمات، حيث يحصلون من خلاله على درجة الدبلومة، في أحد التخصصات التالية: الرعاية الكنسية، الكتاب المقدس، الحياة الكنسية، الإرشاد الروحي، الإرشاد النفسي، الإرشاد الأسري، الموارد البشرية، رعاية الطفولة، رعاية المسنين، كما يتيح لخريجيه فرصة الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.