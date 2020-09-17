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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الغربية بتتغير بيكم».. حملة لتلقي استفسارات المواطنين

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
محافظ الغربية
محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عيد الغني
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أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن إطلاق حملة "الغربية بتتغير بيكم"، من خلال تخصيص 3 أرقام عبر خدمة رسائل موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب"، لاستقبال الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وغيرها من الشكاوى المختلفة الخاصة بالمحافظة، وذلك عبر الأرقام الآتية 01550502834 -01550502836- 01550502837، على أن يرفق مع الشكوى" الاسم والرقم القومي، رقم الموبايل للمتابعة، أي صور مرفقة للشكوى".

وسيقوم الفريق باستقبال الشكاوى إلكترونيا وإرسالها للجهات المختصة، لبحثها ومتابعتها والرد على المواطنين إلكترونيا من خلال نفس الأرقام في أسرع وقت.

وتأتي هذه المبادرة في ضوء خطة محافظة الغربية نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم الخدمة بشكل أسرع وأدق.

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