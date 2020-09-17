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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع الذهب مع صعود الدولار

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:56 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع صعود الدولار بعدما رسم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) صورة إيجابية للتعافي الاقتصادي لكنه أحجم عن تقديم مؤشرات ملموسة بشأن المزيد من التحفيز.

وبحلول الساعة 05:24 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1943.70 دولار للأوقية (الأونصة) فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدًا بالمائة إلى 1950.50 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل بقية العملات بعدما ألمح الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء إلى أنه يتوقع تسارع تعافي الاقتصاد الأمريكي من جائحة كورونا وتراجع البطالة بوتيرة أسرع مما توقع البنك المركزي في يونيو.

وتلقى الذهب بعض الدعم من تعهد البنك المركزي بإبقاء أسعار الفائدة قرب مستويات الصفر مئوية حتى يمضي التضخم على مسار "تجاوز باعتدال" لمستوى الاثنين بالمائة المستهدف "لبعض الوقت".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.5% إلى 26.82 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2.3% إلى 946.10 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.3% إلى 2367.49 دولار للأوقية.

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