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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مرشحون محتملون لـ«النواب» يحتشدون أمام محكمة دمنهور لتقديم أوراقهم

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:59 ص
مرشحون النواب
مرشحون النواب
البحيرة معوض هويدى
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احتشد المرشحون المحتملين لمجلس النواب، ومحاموهم منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس الموافق 17-9-2020 أمام محكمة دمنهور الابتدائية انتظارًا لفتح باب الترشح للتقدم بأوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية 2021، قبل ساعات من فتح باب التقديم للأوراق بالمحكمة وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

واتخذ المرشحون من المقاهى المتواجدة أمام محكمة دمنهور الابتدائية، مكانًا لهم يقضون بها الساعات المتبقية قبل فتح باب تقديم طلبات الترشح لخوض السباق البرلماني لدورة مجلس النواب المقبلة 2021، وذلك للحصول على الأرقام الأولى بجداول الدوائر الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقى طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.
مرشحون النواب
مرشحون النواب
مرشحون النواب
مرشحون النواب
مرشحون النواب
مرشحون النواب

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