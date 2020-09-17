ارتفاع الدولار مع صعود العائدات الأمريكية

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية، اليوم الخميس، عقب تقييم متفائل من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للتعافي الاقتصادي، وفي الوقت الذي أدى فيه تعزيز تسامحه تجاه معدلات أعلى للتضخم إلى صعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية.وفي اجتماعه بشأن السياسة النقدية، تعهد البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر حتى نهاية 2023، على الأقل حين تصل سوق العمل إلى "الحد الأقصى للتوظيف"، ويمضي التضخم على مسار "يتجاوز باعتدال" هدفا عند اثنين بالمئة.ومقابل ست عملات رئيسية، ارتفع مؤشر الدولار نحو 0.32% إلى 93.493، وجرى تداول العملة الأمريكية عند 1.1763 لليورو، الذي بلغ لفترة وجيزة أدنى مستوى في شهر.وانخفضت العملة الأمريكية في البداية بعد إعلان مجلس الاحتياطي وبيانات أضعف من التوقعات لمبيعات التجزئة الأمريكية، لكنها عاودت الارتفاع بعد أن علق رئيس المجلس، جيروم باول، على التوقعات الاقتصادية.وبين العملات الآسيوية، ارتفع الدولار الأسترالي لفترة وجيزة بفضل بيانات قوية للوظائف، لكنه تخلى عن مكاسبه، إذ تراجعت العملة بفعل الدولار الأمريكي القوي، وسجلت في أحدث تداولات انخفاضا 0.53% إلى 0.72665 دولار أمريكي.وجرى تداول الين الملاذ الآمن عند 105.08 مقابل العملة الأمريكية، دون ما يقل بقليل عن أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر البالغ 104.81 الذي سجله أثناء الليل.وبلغ اليوان الصيني 6.775 للدولار في تعاملات الأسواق الخارجية.وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 0.9098 بنس لليورو قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف الشهر، الذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع الجاري.