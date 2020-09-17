رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع الدولار مع صعود العائدات الأمريكية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:49 ص
الدولار
الدولار
وكالات
طباعة
ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية، اليوم الخميس، عقب تقييم متفائل من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للتعافي الاقتصادي، وفي الوقت الذي أدى فيه تعزيز تسامحه تجاه معدلات أعلى للتضخم إلى صعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وفي اجتماعه بشأن السياسة النقدية، تعهد البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر حتى نهاية 2023، على الأقل حين تصل سوق العمل إلى "الحد الأقصى للتوظيف"، ويمضي التضخم على مسار "يتجاوز باعتدال" هدفا عند اثنين بالمئة.

ومقابل ست عملات رئيسية، ارتفع مؤشر الدولار نحو 0.32% إلى 93.493، وجرى تداول العملة الأمريكية عند 1.1763 لليورو، الذي بلغ لفترة وجيزة أدنى مستوى في شهر.

وانخفضت العملة الأمريكية في البداية بعد إعلان مجلس الاحتياطي وبيانات أضعف من التوقعات لمبيعات التجزئة الأمريكية، لكنها عاودت الارتفاع بعد أن علق رئيس المجلس، جيروم باول، على التوقعات الاقتصادية.

وبين العملات الآسيوية، ارتفع الدولار الأسترالي لفترة وجيزة بفضل بيانات قوية للوظائف، لكنه تخلى عن مكاسبه، إذ تراجعت العملة بفعل الدولار الأمريكي القوي، وسجلت في أحدث تداولات انخفاضا 0.53% إلى 0.72665 دولار أمريكي.

وجرى تداول الين الملاذ الآمن عند 105.08 مقابل العملة الأمريكية، دون ما يقل بقليل عن أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر البالغ 104.81 الذي سجله أثناء الليل.

وبلغ اليوان الصيني 6.775 للدولار في تعاملات الأسواق الخارجية.

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 0.9098 بنس لليورو قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف الشهر، الذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

موضوعات متعلقة

السيسي: والله العظيم اللي بنعمله ده ما يتعملش.. ومستعد اتحاسب

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

«مات منتحرًا».. وقائع مثيرة في حياة الكومبارس عبدالمنعم إسماعيل

«المركزى» يقرر استمرار إلغاء رسوم وعمولات السحب النقدى

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

«حقيقة الجماعة».. «الخرباوي» يكشف لأول مرة ما وجده داخل غرفة الإخوان السرية (2-8)

قائمة المعاهد التي تقبل طلاب الثانوية العامة علمي وأدبي حتى مجموع 50%

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة عبدالمنعم إبراهيم.. طلق زوجته الثانية بعد يومين ووفاة والدته فى يوم صعب

«كنت أحلم برؤيته مقتولا».. كواليس حياة فرج فودة ترويها ابنته وزوجته

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

«مات منتحرًا».. وقائع مثيرة في حياة الكومبارس عبدالمنعم إسماعيل

نجم الساعة

تاريخ أسود.. جرائم نفذّتها الجماعة الإرهابية ضد المصريين

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 17-9-2020

عرض هيكل الديناصور «تى ريكس» للبيع بمزاد فى نيويورك

الطقس فى مصر خلال أسبوع

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17-9-2020 فى المحافظات

مقالات الرأي
جلال حمام
هذه كلمتي.. واحتكم لعقلك
د. محمد عفيفي
في ذكرى الثورة العرابية
خالد عكاشة
كيف يدير الإخوان نشاط التنظيم فى أوروبا؟
ماجد حبته
كاذبون.. أُجَراء.. برخصة
المزيد

الثقافة

«ذهب الليل» ثالث عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصرى.. الليلة

«الهجرة الوهمية إلى فلسطين» جديد للباحث فاضل الربيعى

عزالدين نجيب يحاضر عن «الفن بين مرآة الواقع والحلم بالتغيير»

«أوبرا الإسكندرية» تحتفي بذكرى رحيل فايزة أحمد والسنباطي 24 سبتمبر