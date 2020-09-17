رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا عالميًا تتجاوز 30 مليونًا خلال ساعات

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:40 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
أشار إحصاء لرويترز إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 30 مليونا، اليوم الخميس، مع عدم ظهور أي بوادر على تباطؤ تفشيه.

والهند محط الاهتمام حاليا باعتبارها أحدث بؤرة للتفشي، على الرغم من أن أمريكا الشمالية والجنوبية تمثلان معا ما يقرب من نصف الحالات العالمية.

ووصلت أعداد الحالات اليومية الجديدة عالميا إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، كما اقتربت الوفيات من المليون، مع اشتعال السباق الدولي لتطوير لقاح وتسويقه.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن العدد الرسمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز حاليا خمسة أمثال عدد مرضى الإنفلونزا الحادة المسجل سنويا.

وهناك ما يقرب من مليون حالة وفاة في شتى أنحاء العالم، وقد تجاوز ذلك بكثير النطاق الأعلى الذي يتراوح من 290 إلى 650 ألف حالة وفاة مرتبطة بالإنفلونزا.

وأصبحت الهند، أمس الأربعاء، ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تسجل أكثر من خمسة ملايين حالة إصابة.

وتعلن الدولة الواقعة في جنوب آسيا، وهي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، عن حالات يومية جديدة أكثر من الولايات المتحدة منذ منتصف أغسطس، وتمثل ما يزيد قليلا على 16 في المئة من الحالات المعروفة عالميا.

ويوجد في الولايات المتحدة حوالي 20% من مجمل الحالات العالمية، على الرغم من أن لديها أربعة في المئة فقط من سكان العالم.

أما البرازيل، ثالث أكثر البلدان تضررا بالفيروس، فتمثل ما يقرب من 15 في المئة من الحالات العالمية.

واستغرق الأمر 18 يوما لترتفع الحالات العالمية من 25 مليونا إلى أكثر من 30 مليونا، وذلك مقابل 20 يوما للانتقال من 20 مليون حالة إلى 25 مليونا، و19 يوما للانتقال من 15 مليونا إلى 20 مليونا.

ويتباطأ المعدل العالمي للحالات اليومية الجديدة، مما يعكس التقدم في الحد من المرض في العديد من البلدان، على الرغم من بعض الارتفاعات الكبيرة.

موضوعات متعلقة

وفاة محمد زعزع منتج «فرقة ناجي عطا الله»

«مات منتحرًا».. وقائع مثيرة في حياة الكومبارس عبدالمنعم إسماعيل

بولندا تطالب باعتقال مراقبى طائرة الرئيس كاتشينسكى

السيسي لقوى الشر: «كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا»

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

«حقيقة الجماعة».. «الخرباوي» يكشف لأول مرة ما وجده داخل غرفة الإخوان السرية (2-8)

قائمة المعاهد التي تقبل طلاب الثانوية العامة علمي وأدبي حتى مجموع 50%

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة عبدالمنعم إبراهيم.. طلق زوجته الثانية بعد يومين ووفاة والدته فى يوم صعب

«كنت أحلم برؤيته مقتولا».. كواليس حياة فرج فودة ترويها ابنته وزوجته

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

«مات منتحرًا».. وقائع مثيرة في حياة الكومبارس عبدالمنعم إسماعيل

نجم الساعة

تاريخ أسود.. جرائم نفذّتها الجماعة الإرهابية ضد المصريين

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 17-9-2020

عرض هيكل الديناصور «تى ريكس» للبيع بمزاد فى نيويورك

الطقس فى مصر خلال أسبوع

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17-9-2020 فى المحافظات

مقالات الرأي
جلال حمام
هذه كلمتي.. واحتكم لعقلك
د. محمد عفيفي
في ذكرى الثورة العرابية
خالد عكاشة
كيف يدير الإخوان نشاط التنظيم فى أوروبا؟
ماجد حبته
كاذبون.. أُجَراء.. برخصة
المزيد

الثقافة

«ذهب الليل» ثالث عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصرى.. الليلة

«الهجرة الوهمية إلى فلسطين» جديد للباحث فاضل الربيعى

عزالدين نجيب يحاضر عن «الفن بين مرآة الواقع والحلم بالتغيير»

«أوبرا الإسكندرية» تحتفي بذكرى رحيل فايزة أحمد والسنباطي 24 سبتمبر