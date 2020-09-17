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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في باكستان تتخطي الـ303 آلاف

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:37 ص
كورونا
كورونا
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أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 303 آلاف و634 حالة، وذلك عقب تسجيل 545 حالة إصابة جديدة.

وقال المركز، حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد ارتفعت إلى 6399 حالة، وذلك عقب تسجيل ست حالات وفاة جديدة.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل 2451 حالة إصابة في إقليم "آزاد جامو وكشمير"، و13 ألفا و798 حالة في إقليم "بلوشستان"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "جيلجيت بالتستان" 3336 حالة، وفي العاصمة "إسلام آباد" 16 ألفا وخمس حالات، كما تم تسجيل 37 ألفا و185 حالة إصابة بإقليم "خيبر بختونخوا"، و98 ألفا و41 حالة في إقليم "البنجاب"، بالإضافة إلى 132 ألفا و818 حالة في إقليم "السند".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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