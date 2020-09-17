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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في الهند لـ5.1 مليون

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:36 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 5 ملايين و118 ألفا و253 حالة، وذلك عقب تسجيل 97 ألفا و894 حالة إصابة جديدة.

وأفادت الوزارة، حسبما ذكرت قناة إن دي تي في الهندية، اليوم الخميس، بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 83 ألفا و198 حالة، وذلك عقب تسجيل 1132 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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