«أوبرا الإسكندرية» تحتفي بذكرى رحيل فايزة أحمد والسنباطي 24 سبتمبر

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلًا فنيًّا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، يوم 24 سبتمبر الجاري، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.ويقام الحفل بإحياء الذكرى الـ37 لرحيل الفنانة فايزة أحمد، والـ39 لرحيل الموسيقار رياض السنباطي.كما يتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل الأغنيات منها: (لا يا روح قلبي أنا، أحبه كثيرا، إحنا النهارده إيه، أكبر من حبي لك، قلبي إليك ميال، الأيام، بتسأل ليه عليا، بكرة تعرف، تهجرني بحكاية، أشواق).يشارك في الحفل نجوم الفرقة السيد وهب الله، إسلام مرسى، كريم زيدان، هايدي، شروق شريف، إيمان عبدالغني، عازف القانون ماجد سرور وعازف الكمان دكتور إيهاب عبدالحميد.يشار إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست في الموسم الفني لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.