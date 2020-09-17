الأنبا مرقس يتفقد دير مار جرجس الرزيقات

توجه نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة والمشرف على دير والنائب البابوي، لدير مار جرجس بالرزيقات.وكان في استقبال نيافته الراهب القس توماس الرزيقي، والراهب القمص شنودة الرزيقي.واحتفلت الكنيسة ببدء العام القبطي ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثين، والتي تبدأ بـ"عيد الشهداء" المعروف باسم عيد النيروز، حيث أقيمت القداسات بكافة الكنائس بـ الإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.وصلى الآباء المطارنة والأساقفة عشية رأس السنة القبطية الجديدة، مساء أمس، والقداس صباح اليوم، حيث أقيمت الصلوات باللحن الفرايحي وفقًا لطقس الكنيسة التي تقام صلواتها بنعمة الفرح من بدء السنة القبطية وحتى موعد عيد الصليب الذي يحتفل به يوم 17 توت، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.يأتي هذا بالتزامن مع السماح لأول مرة بإقامة قداسات يوم الجمعة، بعد توقف دام 24 أسبوعًا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.