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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحتفل بتخريج دفعة جديدة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:35 ص
الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
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احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مساء اليوم الأربعاء، بتخرج 215 طالبًا من أبناء الأكاديمية بفرع القاهرة (دفعة يناير ۲۰۲۰)، والذين حصلوا على درجة البكالوريوس من كلية الإدارة والتكنولوجيا وكلية النقل الدولي واللوجستيات وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وينتمي الخريجين إلى جنسيات 9 دول هي: (مصر - بريطانيا - السعودية - السودان - سوريا - فلسطين - ليبيا - نيجيريا - اليمن)، وبلغ عدد خريجي كلية الإدارة والتكنولوجيا 130 خريجا، و69 خريجا من كلية النقل الدولي واللوجستيات، فيما بلغ عدد الخريجين من كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 11 خريجا.

وعبر الوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات بالجامعة العربية، عن سعادته بالتواجد في احتفال الأكاديمية بتخريج كوكبة من أبنائها الطلاب، ونقل تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، متوجهًا بالتهنئة للخريجين وأسرهم وذويهم وكذلك أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

وأشاد خير بدور الأكاديمية فيما يتعلق بتكوين كوادر من الشباب العربي دعمًا لتوجهات الجامعة العربية ومنظماتها في مواجهة التغييرات والتحديات على الساحتين العربية والإقليمية، واصفًا إياها بالذراع الفني للجامعة العربية فيما يتعلق بتنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بإنتاج المعرفة.

وفي كلمته، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية عن سعادته بالعودة للاحتفال بتخريج دفعات جديدة، مؤكدًا أن الأكاديمية سعت دائمًا لأداء مهمتها كمنارة للمعرفة في عالمنا العربي لتمثل معلمًا هامًا النجاح في العمل العربي المشترك منذ تأسيسها في عام 1972، حيث وضعت الأسس المعايير في التعليم والتدريب البحري في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن، الهدف الأسمى للأكاديمية هو تلبية احتياجات مجتمعنا العربي من عناصر بشرية منتجة وفعالة من أجل النهوض بأوطانها، وهو هدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تبني سياسات تعليمية.

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