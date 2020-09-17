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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بالرغم من اجتياح إعصار «سالى».. استقرار أسعار النفط

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:52 ص
النفط
النفط
وسام عطية
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استقرت أسعار النفط في تعاملات الساعات الأولى من اليوم الخميس، على الرغم من مخاوف ضعف الطلب على الوقود بعد أن اجتاح إعصار "سالي" خليج المكسيك إلى جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

كما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) عند 40.16 دولار للبرميل في الساعة 0118 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفزت بنسبة 4.9٪، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لـ0.1٪، إلى 42.27 دولار للبرميل، بعد صعودها 4.2٪ أمس.

كانت الأسعار في الغالب في حالة سلبية في التعاملات المبكرة بعد زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات نواتج التقطير الأمريكية، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ما أثار القلق بشأن الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير بمقدار 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي - ما يقرب من ستة أضعاف ما توقعه المحللون.

وقفزت المخزونات إلى أعلى مستوى لها في هذا الوقت من العام منذ 1991 على الأقل، وإن هوامش مصافي التكرير الأمريكية لإنتاج نواتج التقطير هي الأدنى في 10 سنوات.

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