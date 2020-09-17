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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

يونيسف: 150 مليون طفل إضافى يدخلون دائرة الفقر بسبب كورونا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:50 ص
أطفال في دائرة الفقر
أطفال في دائرة الفقر
وكالات
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تسببت جائحة فيروس كورونا وتدابير الإغلاق الناجمة عنها في الزج بـ150 مليون طفل إضافي إلى دائرة الفقر، حسب تحليل نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفلولة (يونيسف) ومؤسسة "أنقذوا الأطفال"، اليوم الخميس.

وذكرت المنظمة أنه منذ بداية الجائحة، هناك زيادة بنسبة 15% في عدد الأطفال الذين يعيشون في حرمان في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ما يرفع العدد الإجمالي إلى نحو 1.2 مليار طفل.

وأشار التقرير إلى أن أكثر أطفال العالم فقرًا يزدادون فقرًا، ويحذر من أنه من المحتمل أن يتدهور الوضع بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنريتا فور، في بيان صحفي: "أكثر ما يثير القلق أننا أقرب إلى بداية هذه الأزمة من نهايتها".

ودعا التقرير الحكومات إلى توسيع نظام الحماية الاجتماعية سريعًا، والوصول إلى الرعاية الصحية وفرص التعلم عن بعد.

وقالت إنجر أشينج، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "أنقذوا الأطفال": "الأطفال الذين يخسرون التعليم هم الأكثر عرضة للإجبار على عمالة الأطفال أو الزواج المبكر، والوقوع في شرك دائرة الفقر لسنوات قادمة".

واستند التحليل إلى بيانات من أكثر من 70 دولة حول ما إذا كان الأطفال محرومين من التعليم والدواء والسكن والغذاء والصرف الصحي والمياه.

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