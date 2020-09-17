بومبيو: واشنطن تحرص على أن يطبّق العالم العقوبات على إيران

أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أنّ العقوبات الأممية سيُعاد فرضها على إيران هذا الأسبوع بصورة تلقائية، وأنّ الولايات المتّحدة ستحرص على أن تطبّق دول العالم أجمع هذه العقوبات وتحترمها.وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب في مقرّ الوزارة في واشنطن إنّ "الولايات المتّحدة ستفعل ما دأبت على فعله دومًا ستتحمّل نصيبها من المسؤولية، وسنبذل كلّ ما هو ضروري لضمان تطبيق هذه العقوبات واحترامها".وأتى اتّهام الوزير الأمريكي يومها ردًّا على إعلان فرنسا وبريطانيا وألمانيا أنّ الولايات المتحدة فقدت في 2018 حين انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران الحقّ القانوني لتفعيل آلية "سناب باك".