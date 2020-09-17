«غناء نوبى وتنورة» على مسرح ساحة مركز الهناجر

ضمن فعاليات برنامج "عودة الروح" لشهر سبتمبر، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، شارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بفقرات فنية من الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، أمس الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.وقدمت الفرقة برئاسة الدكتور أسامة زغلول، باقة متنوعة من الفقرات الموسيقية والغنائية، للفن الشعبى الأصيل، وتغنى نجوم الفرقة "أحمد حسن، دعاء الحيزاوى، عبده زغلول، ميادة سليم، فكرى القناوى، خيرية الشاعر، آية خالد"، بأغنية "المصطفى لما دعاني، الهوى ميال، محروسة يا أرض الأحلام، ساقية بحرية، قلتين على الترعة، صعيدى يابويا على الحق، بتناديني تاني ليه".كما تضمن برنامج الفرقة فقرة مربعات للفنان فتحى الهوارى، ورقصة الشمعدان للفنانة سارة مصطفى، واستعراض التنورة للفنان صلاح عبد الظاهر، وقدم الفنان سيد السمان فقرة من الغناء النوبي، إلى جانب تقديم فقرات موسيقية بمصاحبة للآلات الشعبية، بإشراف فنى للفنان عاطف سعيد.