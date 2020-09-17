اليوم.. أحمد زاهر ونضال الشافعى يشاركان الجمهور مشاهدة «زنزانة 7»

قرر بطلا فيلم "زنزانة 7" الفنان أحمد زاهر والفنان نضال الشافعي مشاركة الجمهور لمشاهدته في سينما سيتي ستارز بمدينة نصر، اليوم الخميس.وحرص بطلا فيلم "زنزانة 7" على مشاركة جمهورهما مشاهدة العمل في مختلف السينمات منذ طرحه أمس في دور العرض السينمائية بمدينة 6 أكتوبر.يجسِّد الفنان أحمد زاهر شخصية "حربي" وهو شاب يتعرَّض لأزمة يدخل على إثرها السجن ويلتقى "منصور" (نضال الشافعي) داخل الزنزانة فتتبدل حياتهما.الفيلم من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي، ومنة فضالي، عبير صبري، ومايا نصري، وإيهاب فهمي، ومدحت تيخة، وأحمد التهامي، وإيمي إسلام، ومصطفى هريدي، وأشرف عبدالعزيز، وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.